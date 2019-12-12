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محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة أثار مياه الأمطار

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:59 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة أثار مياه الأمطار محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة أثار مياه الأمطار
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عدة مناطق بأحياء القاهرة لمتابعة أعمال رفع تجمعات المياه الناتجة عن الامطار المتوسطة التى تعرضت لها القاهرة صباح اليوم.
 
وذكر محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء متواجدين بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ أو تجمع مياه فى أى موقع من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ لتنفيذ خطة المحافظة فى مواجهة أثار الأمطار.
 
وأشار المحافظ إلى أن الشفاطات المتوافرة بالأحياء تحركت لإزالة أى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع مما ساعد على انسياب الحركة المرورية.
 
وأثناء جولة المحافظ لاحظ وجود تجمعات للمياه فى منزل كوبرى الملك خالد ( اتجاه المقطم ) وعلى الفور تم استدعاء المعدات وإزالة تراكمات المياه على الفور.

 


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