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محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:27 م
محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمى
الغربية - محمد طارق

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وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بروتوكول تعاون مع المهندس رأفت هندي رئيس قطاع الإتصالات والبنية الأساسية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عبد الستار الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق بالشركة المصرية للإتصالات، وذلك لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات لمشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية.

في السياق ذاته أكد محافظ الغربية ، أن هذا البروتوكول جاء في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ إستراتيجية الدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات مما يعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء قاعدة بيانات قومية تساعد في وضع الخطط التنموية المستقبلية.
 
وأكد على جاهزية المحافظة لتطبيق التحول الرقمي وميكنة الخدمات للقضاء على التعاملات الورقية الروتينية التى تؤثر على مستوى الخدمة ، كما أن الميكنة تساعد في القضاء على الفساد بكافة أشكاله وتوفر الوقت والجهد لمتلقي الخدمة.
 
وقدم المحافظ الشكر لوزارة الإتصالات والشركة المصرية للإتصالات على تعاونها المثمر مع المحافظة في كافة القطاعات.
 
جاءت مراسم توقيع البروتوكول بحضور المهندس محمد الصنفاوي رئيس قطاع مناطق وسط الدلتا والمهندس حسن إسماعيل مدير عام منطقة تليفونات الغربية.
 

 


محافظ الغربية

التحول الرقمي

وزارة الاتصالات

بروتوكول تعاون

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بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


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