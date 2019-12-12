محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمى

في السياق ذاته أكد محافظ الغربية ، أن هذا البروتوكول جاء في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ إستراتيجية الدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات مما يعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء قاعدة بيانات قومية تساعد في وضع الخطط التنموية المستقبلية.

وأكد على جاهزية المحافظة لتطبيق التحول الرقمي وميكنة الخدمات للقضاء على التعاملات الورقية الروتينية التى تؤثر على مستوى الخدمة ، كما أن الميكنة تساعد في القضاء على الفساد بكافة أشكاله وتوفر الوقت والجهد لمتلقي الخدمة.

وقدم المحافظ الشكر لوزارة الإتصالات والشركة المصرية للإتصالات على تعاونها المثمر مع المحافظة في كافة القطاعات.

جاءت مراسم توقيع البروتوكول بحضور المهندس محمد الصنفاوي رئيس قطاع مناطق وسط الدلتا والمهندس حسن إسماعيل مدير عام منطقة تليفونات الغربية.