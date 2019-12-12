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الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:57 م
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محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثاني ببطولة العالم وأفريقيا لرفع الأثقال للمكفوفين

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:55 م
محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثاني ببطولة العالم وأفريقيا لرفع الأثقال للمكفوفين محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى
الغربية - عادل ضرة

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كرم الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اللاعب محمد محمد الجمال، الطالب بالصف الثالث الثانوى بمعهد النور للمكفوفين بطنطا، لحصوله على المركز الثانى فى بطولة العالم لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين، وأيضًا حصوله على المركز الثانى فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين.

وأعرب محافظ الغربية عن فخره واعتزازه بما أسماه "إنجاز مشرف"، مقدمًا له شهادة تقدير ودرع المحافظة تكريمًا لفوزه فى البطولة وبحصوله على المركز الثانى على مستوى العالم لرفع الأثقال.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير نظام غذائى يتناسب مع تدريبات الطالب مع توفير مكان مخصص للتدريب ومزود بالأجهزة الرياضية الجديدة، وحث الطالب بالاستمرار فى التقدم والحفاظ على المستوى الرياضى والأخلاقى، مؤكدًا تقديمه الدعم الكامل لجميع الأبطال الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليًا بين دول العالم.

وطالب محافظ الغربية بالعمل على اكتشاف الطلاب الموهوبين والمتميزين فى كل الأنشطة بجميع المراحل التعليمية والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم لإشراكهم فى المسابقات.

 

 

محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى (1)
محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى

 

محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى (2)
محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى

 

محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى (3)
محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى 

 

محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى (4)
محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى 

 

محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى (5)
محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى 

 

محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى (6)
محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى 

 

محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى (7)
محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى 

 

محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى (8)
محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى 

 

محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى (9)
محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى 

 

محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى (10)
محافظ الغربية يكرم الفائز بالمركز الثانى

محافظه الغربيه

محافظ الغربية

بطولة العالم وافريقيا

رفع الاثقال والبنش

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