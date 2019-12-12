محافظ الجيزة يقود أعمال شفط مياه الأمطار من المحاور والطرق والكبارى

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال شفط مياه الأمطار من علي المحاور والطرق الرئسية والأنفاق والكبارى بالتزامن مع هطول الأمطار.

وتابع المحافظ اعمال شفط وإزالة آثار الأمطار بأحياء جنوب وشمال الجيزة والدقى والعجوزة والهرم والطالبية للتأكد من عدم تأثير مياه الأمطار على الحركة المرورية ومتابعة أعمال توزيع المعدات على المناطق الحيوية.

وتفقد راشد محيط جامعة القاهرة وشارع الدقى وشارع النيل والبطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو وشارع احمد عرابي وكوبرى أحمد عرابى ومطار إمبابة والطريق الدائرى وشارع اللبينى والأهرام والمريوطية وخلال الجولة قرر المحافظ مجازاة مسئولى النظافة فى حى جنوب للتراخى فى أعمال شفط تجمعات المياه بمحيط جامعة القاهرة.

كما وجه المحافظ رئيس حى الهرم بشفط أى آثار للأمطار بنفق اللبينى وعدم مغادرة النفق قبل إنهاء الأعمال.

وأكد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أى تجمعات مياه وإزالة أى بؤر على الفور، خاصة المحاور والطرق الرئسية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الأمطار أولاً بأول حيث تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والنظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتواجد الميدانى طوال اليوم والتوجه السريع نحو أى تجمعات لمياه الأمطار وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات.

وأكد أنه تم الدفع بسيارات شفط مياه وتم نشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الأنفاق والكبارى للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه مؤكداً أنه تم تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع إضافة إلى تطهير بالوعات الصرف والأمطار بمطالع ومنازل الكبارى والطرق والمحاور الرئيسي.

وأكد راشد على رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقى شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.