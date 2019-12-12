محافظ أسوان: المحافظة أصبحت محطة لتلاقى الشعوب والثقافات الأفريقية

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن أسوان أصبحت محطة هامة لتلاقى الشعوب والثقافات والفنون الإفريقية فى ظل حرص الرئيس السيسى على تحويلها لمركز جذب للعديد من المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات الإفريقية والدولية.

وأضاف محافظ أسوان، أن تسليط الضوء على أسوان يتطلب منا بذل المزيد من الجهود والعمل المتواصل، حتى تكون أزهى صورة لاستقبال هذه الأحداث القارية والدولية، بالإضافة إلى أنها من أهم المشاتى العالمية على خريطة السياحة الدولية.

وأوضح اللواء عطية، بأن أسوان تضم مشروعات كبرى ستضخ استثمارات كثيرة خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة أفريقيا اقتصادياً وثقافياً.

يذكر أن مدينة أسوان تستضيف منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال يومى 11 و12 ديسمبر الجارى، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وعدد من زعماء وقادة دول العالم.