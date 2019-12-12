متسبنيش قاعد لوحدى.. كلب يمنع صاحبه من الذهاب إلى المدرسة للجلوس معه فى أمريكا.. فيديو

كتب محمد جمال

حاول أحد الكلاب فى الولايات المتحدة الأمريكية من منع صاحبه من الذهاب إلى المدرسة للجلوس معه بالمنزل حسبما نشرت ذكرت صحيفة يو إس توداى الأمريكية.

وأظهر الفيديو الكلب وهو يتعلق برجل صاحبه وهو طالب دراسى حتى لا يجلس الكلب فى البيت وحيدا.