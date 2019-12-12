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لكبار السن.. 90 دقيقة من القيلولة بانتظام قد يزيد من الإصابة بسكتة دماغية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:00 م
لكبار السن.. 90 دقيقة من القيلولة بانتظام قد يزيد من الإصابة بسكتة دماغية القيلولة
كتب بيتر إبراهيم

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أشارت الأبحاث إلى أن الحصول على قيلولة طويلة بانتظام في الستينيات من العمر قد يزيد من خطر إصابتك بجلطة دماغية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNEws”، حذر الأطباء لفترة طويلة من الحرمان من النوم حيث يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والجلطات في الشرايين.

وقد عزز الخبراء في الصين الآن الدلائل على أن القيلولة لفترة طويلة جدًا لا تقل سوءًا عن عدم الحصول على النوم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر العلماء في عادات النوم والقيلولة لأكثر من 30000 شخص فوق سن 60 ، وتتبعهم لمدة ست سنوات.

ووجد الباحثون أن الذين حصلوا بانتظام على قيلولة لأكثر من ساعة ونصف خلال اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 25% للسكتة الدماغية ، مقارنة بالأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.

وأظهرت النتائج أنه لم يكن هناك خطر متزايد من أخذ الشخص للقيلولة إذا كانت لمدة تقل عن ساعة.

وكان المتطوعون الذين ناموا لأكثر من تسع ساعات في الليلة معرضين لخطر متزايد بنسبة 23% للخطر ، مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على سبع إلى ثماني ساعات.

أما الأشخاص الذين كانوا ينامون لفترة طويلة ، فقد زاد احتمال إصابتهم بجلطة دماغية بنسبة 85%.

وقالوا أيضًا إن القيلولة بانتظام خلال النهار قد تشير إلى نمط حياة غير نشط - وهو خطر آخر معروف بحدوث سكتة دماغية.

 

 


القيلولة

قيلولة

فوائد القيلولة

اضرار القيلولة

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