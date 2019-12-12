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لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى تقر مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:02 ص
لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى تقر مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا مجلس الشيوخ الامريكى ارشيفية
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أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وذلك في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.
 
وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتا مقابل أربعة أصوات لصالح طرح "قانون تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية من جديد لعام 2019" للتصويت في المجلس بكامل هيئته.
 
وقال السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة "حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا".
 
لكن السناتور الجمهوري راند بول انتقد مشروع القانون. وقال إن إدارة ترامب عارضته لأنه سيحد من قوة الرئيس وقد يجعل من الأصعب التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أمور مثل شراء تركيا للمنظومة الصاروخية والقتال في سوريا.
 
وتعهدت تركيا، التي لم تتراجع عن خططها لشراء المنظومة الروسية رغم زيارة أردوغان للبيت الأبيض في الآونة الأخيرة، اليوم الأربعاء بالرد على أي عقوبات أمريكية بسبب شراء المنظومة.
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين "من المفهوم أن أعضاء الكونجرس (الأمريكي) أغلقوا عيونهم وصموا آذانهم عن الحقيقة".
 
ولكي يصبح التشريع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب، الذي أقر تشريعه الخاص لفرض عقوبات على تركيا بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا في أكتوبر تشرين الأول، ثم يوقع عليه ترامب.

مجلس الشيوخ الأمريكي

تركيا

دونالد ترامب

جيم ريش

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