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لأول مرة تطبيق الشريحة الإلكترونية لحجاج الإمارات

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:48 م
لأول مرة تطبيق الشريحة الإلكترونية لحجاج الإمارات الاتفاقية
كتب محمد جمال

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تم اليوم الخميس فى مكة المكرمة توقيع العقد الموحد لتقديم الخدمات لحجاج الإمارات خلال موسم حج هذا العام 1441هـ ووقع العقد خالد محمد سيف النيادى المدير التنفيذى لشؤون الأوقاف بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومن الجانب السعودى الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفى حجاج دول جنوب شرق آسيا بحضور عدد من القائمين على مكتب شؤون حجاج الإمارات حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

 

وقال النيادى فى تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " إن توقيع العقد الموحد لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1441هـ يأتى فى إطار توجهات القيادة الرشيدة بتسخير كافة الإمكانيات لخدمة حجاج الدولة لأداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، والسهر على راحتهم منذ وصولهم للأراضى المقدسة وحتى انتهاء مناسك الحج وعودتهم إلى الإمارات سالمين غانمين.

 

ونوه بجهود وزارة الحج والعمرة السعودية وحرصها الدائم على تسخير إمكاناتها، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع مكتب شؤون حجاج الإمارات ستطبق الشريحة الإلكترونية لحجاج الدولة لأول مرة فى موسم حج هذا العام 1441هـ، والتى تتضمن تخزين وثائق الحاج الشخصية وجواز السفر وتصريح الحج علاوة على تخزين المبالغ وتحديد موقع الحاج فى حالة ضياعه، مؤكداً أن هذه الخطوة تبرهن على مدى حرص الوزارة على الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة لتحقيق المزيد من التميز والرقى فى الخدمات المقدمة للحجاج .

 

وأعرب النيادى عن بالغ شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من اهتمام كبير براحة ضيوف الرحمن، منوها بما يجده حجاج الإمارات من عناية خاصة من قبل الجهات المسؤولة فى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الجهود الكبيرة التى تبذلها المملكة من خلال تجنيد الطاقات والإمكانات البشرية والمادية لراحة ضيوف الرحمن هى ثمرة من ثمار خطط وبرامج واعدة تأتى فى مقدمتها خطط رؤية المملكة 2030م والتى سيجنى ثمارها حجاج بيت الله الحرام من بقعاع الأرض كافة.

 

وأعرب النيادى فى ختام تصريحه عن شكره وتقديره لرئيس مؤسسة مطوفى حجاج دول جنوب شرق آسيا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع القائمين على خدمة الحجاج الإماراتيين على جهودهم وأعمالهم وخدماتهم الرامية إلى توفير سبل الراحة للحجاج الدولة.


اتفاقية

الإمارات

السعودية

الحج

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