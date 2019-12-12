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قاتل صاحب مغسلة يروى تفاصيل رحلة الثأر من سنورس إلى مدينة 6 أكتوبر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:37 م
قاتل صاحب مغسلة يروى تفاصيل رحلة الثأر من سنورس إلى مدينة 6 أكتوبر أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل مالك مغسلة ملابس بمدينة 6 أكتوبر، أن خصومة ثأرية تجمعه بعائلة القتيل منذ عدة سنوات، وأنه قرر الحصول على ثأره منه، فبحث عنه حتى توصل إلى امتلاك المجنى عليه مغسلة بالحى الأول، بمدينة 6 أكتوبر.

أضاف المتهم أنه جهز سلاح خرطوش، وحضر من محل إقامته بمركز سنورس بالفيوم، إلى مدينة 6 أكتوبر، ورصد تحركات الضحية، حتى شاهده واقفًا بمفرده بالشارع، أمام المغسلة الخاصة به، فغافله وهاجمه، ثم أطلق عليه 3 طلقات بالبطن، ليتأكد من مقتله، وفر هاربا، إلا أنه فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه عقب هروبه بما يقرب من ربع ساعة.

وأفاد التقرير الطبي المبدئى للمجنى عليه، إصابته بـ3 طلقات خرطوش بالبطن، أسفرت عن مقتله في الحال.

وتحفظ رجال المباحث على السلاح النارى المستخدم فى الجريمة، وتبين أنه سلاح خرطوش محلى الصنع، اعترف المتهم بحيازته لارتكاب الجريمة.

 

 


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امن الجيزة

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