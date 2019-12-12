فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال:"هل يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل مع العلم أنها تعمل قبل الزواج؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل، ولا يجوز إحبارها على ترك العمل طالما أنك تزوجتها وهى عاملة بالفعل".

وتابع عثمان قائلا :"كما أنه ليس لك حق فى راتبها ولا يجوز تخييرها بين ترك العمل أو الإنفاق فى المنزل فمالها حق لها وحدها وإن هى شاركت معك فى نفقات المنزل فهذا تفضلا منها ومن باب التعاون، فالنفقة على الأسرة إنما هى واجبة على الزوج".