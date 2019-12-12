سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:58 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيتش تخفض التصنيف الائتمانى للبنان للمرة الثالثة خلال عام

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:11 م
فيتش تخفض التصنيف الائتمانى للبنان للمرة الثالثة خلال عام فيتش
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خفضت فيتش تصنيف لبنان الائتمانى للمرة الثالثة فى عام اليوم الخميس، محذرة من أنها أصبحت تتوقع أن يعمد البلد المكروب إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد.

 

عزت فيتش قرارها خفض التصنيف إلى CC من CCC إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا "مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة فى القطاع المصرفي".

 

وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية للبنان، فى حين أن ظهور سعر صرف مواز وفشل البنك المركزى فى خدمة كامل التزاماته بالعملة الصعبة يسلطان الضوء على ضغوط.

 

وتابعت "تعظم مؤشرات الركود والقيود على سحب الودائع المصرفية ونقص السلع خطر حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية. تقنين الدولار الأمريكى لإعطاء الأولوية لسداد الدين الحكومى قد يتحول بدرجة أكبر إلى قضية مشحونة سياسيا."

 

يعادل الدين العام للبنان حوالى 150 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى وهو من أثقل أعباء الديون فى العالم. وكان عجز العام الماضى يعادل نحو 11.5 بالمئة من الناتج الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادى ضعيفة منذ سنوات.

 

وهذا الأسبوع، حذر وزير المالية فى وزارة تسيير الأعمال من أن تراجعا حادا فى إيرادات الحكومة، نتيجة لأسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، يعنى أن عجز العام الحالى سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعا.

 

وقالت فيتش إن تنامى الدولرة -- حيث يحول المواطنون نقودهم إلى الدولار -- وظهور سعر صرف مواز يشيران إلى ضغوط متصاعدة على ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي، والقائم منذ 1997.

 

وعقب خفض تصنيف فيتش مباشرة، قال مكتب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى إنه ناقش "مساعدة فنية" محتملة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

 

وقال مكتب الحريرى فى بيان إنه أبلغ ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد أنه ملتزم بإعداد خطة عاجلة يمكن تنفيذها فور تشكيل حكومة جديدة.

 

دفعت تلك الأنباء السندات الحكومية اللبنانية للصعود.


فيتش

لبنان

أخبار لبنان

التصنيف الائتمانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"فيتش" تبقى على التصنيف الائتمانى لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 06:43 م

إكسترا نيوز تستعرض تقرير فيتش حول عدم الاقتصاد التركي أهداف برنامج الحكومة

الخميس، 21 نوفمبر 2019 03:56 م

التقارير الاقتصادية الدولية تثبت انهيار الاقتصاد التركى بسبب سياسات أردوغان.. وكالة فيتش تبقى تصنيف أنقرة عند مستوى سلبى.. والعجز التجارى يتجاوز الـ6.6%.. وأصحاب القنوات يضطرون لغلقها مع استمرار الأزمة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:00 ص

وكالة فيتش الائتمانية تبقي تصنيف أنقرة عند مستوى سلبى

السبت، 02 نوفمبر 2019 05:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة