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فرنسا والنيجر تقترحان تأجيل اجتماع مجموعة الساحل إلى أوائل 2020

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:13 ص
فرنسا والنيجر تقترحان تأجيل اجتماع مجموعة الساحل إلى أوائل 2020 ماكرون
رويترز

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قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس النيجر محمد إيسوفو اتفقا اليوم الخميس على اقتراح تأجيل اجتماع لزعماء دول منطقة الساحل إلى أوائل 2020 بعد أن كان مقررا عقده في فرنسا هذا الشهر.
 
ويأتي قرار تأجيل الاجتماع، الذي كان سيتناول الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة بالإضافة إلى المعركة ضد المنظمات المتشددة، بعد هجوم على معسكر ناء في النيجر.
 
وقال متحدث عسكري يوم الأربعاء إن متشددين إسلاميين قتلوا 71 جنديا في هجوم على المعسكر الواقع قرب الحدود مع مالي، في أدمى هجوم ضد جنود النيجر في الذاكرة الحية.

ماكرون

النيجر

فرنسا

منطقة الساحل

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