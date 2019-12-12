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غرفة صناعة الحبوب تعلن مبادرة جديدة لتخفيض سعر المكرونة الموردة لصالح وزارة التموين

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:24 م
غرفة صناعة الحبوب تعلن مبادرة جديدة لتخفيض سعر المكرونة الموردة لصالح وزارة التموين مكرونه - ارشيفيه
كتب إسلام سعيد

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أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عن مبادرة جديدة  لتخفيض أسعار المكرونة التى توردها الغرفة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها ضمن المقررات التموينية.
 
كما أنه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على توريد المكرونة للوزارة لطرحها للمواطنين على بطاقات التموين بسعر ‪6900‬ قرشا للكيلو بدلا ‪7300‬ قرشا للكيلو، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى تخفيف العبء على المواطنين.
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وقالت الغرفة في بيان اليوم، إن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة سيظلون فى الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة  المكرونة  لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع الأخرى التى تطرحها وزارة التموين  ضمن المنظومة التموينية.
 
وجاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة لطرح مبادرة الغرفة بهدف تخفيض أسعار سلعة المكرونة الموردة للوزارة . 
 
وأشار بيان الشعبة إلي أنه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن تخفيض سعر المكرونة التى يتم توريدها لصالح الوزارة، وأنه سيتم توريد  ‪10‬ آلاف طن مكرونة للوزارة  معبأة  زنة واحد كيلو جرام من خلال كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق، حيث سيتم توريد أجود أنواع المنتجات وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وذلك اعتبارا من منتصف شهر  ديسمبر الجارى، على أن تباع للمستهلك على بطاقات التموين  بسعر ‪6900‬ قرشا للكيلو بدلا من ‪7300‬ قرشا.
 
وأكدت أن هذه المبادرة تعد الثانية للغرفة، حيث سبق وطرحت الغرفة مبادرة بتوريد المكرونة معبأة لوزارة التموين زنة نصف كيلو جرام، فى حين أن هذه المبادرة سيتم توريد المكرونة بأكياس زنه واحد كيلو جرام وبٍأسعار مخفضة أيضا مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق.
 
وأضاف البيان أن أصحاب الشركات والمنتجين لديهم حرص كبير على تخفيض الأسعار من اجل تخفيف العبء على المواطنين وتحمل زيادة تكاليف الإنتاج، خاصة وأن وزارة التموين تقوم بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على بطاقات التموين طوال الوقت بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

غرفة الحبوب

صناعة الحبوب

اتحاد الصناعات

اخبار الاقتصاد

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