علاج جفاف الفم بطرق عديدة منها تناول بدائل اللعاب

كتبت فاطمة خليل

جفاف الفم يحدث عندما لا تنتج الغدد اللعابية في فمك ما يكفي من اللعاب، وهو ما يسبب شعوراً بالجفاف في فمك، كما يمكن أن يسبب أيضاً أعراضاً أخرى، مثل: رائحة الفم الكريهة وجفاف الحلق وتشقق الشفاه، فى هذا التقرير نتعرف على علاج جفاف الفم، وفقاً لموقع "Healthline".

واللعاب هو جزء ضروري من عملية الهضم، حيث إنه يساعد على ترطيب وتكسير الطعام، كما أنه يعمل كآلية دفاع رئيسية لمساعدة جسمك على الحفاظ على صحة الأسنان الجيدة، وحماية فمك من أمراض اللثة وتسوس الأسنان.

وجفاف الفم ليس حالة طبية خطيرة ومع ذلك، فإنه في بعض الأحيان يكون أحد أعراض مشكلة طبية كامنة أخرى تتطلب العلاج، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مضاعفات مثل تسوس الأسنان.



علاج جفاف الفم

علاج جفاف الفم فى المنزل



جفاف الفم عادة ما يكون حالة مؤقتة ويمكن علاجها، في معظم الحالات ، يمكنك منع وتخفيف أعراض جفاف الفم في المنزل عن طريق إجراء واحد أو أكثر من الأشياء التالية:

-شرب الكثير من الماء.

-تناول مكعبات الثلج.

-تجنب الكحول والكافيين والتبغ.

-الحد من تناول الملح والسكر.

-تناول بدائل اللعاب بدون وصفة طبية ويمكنك شرائها من الصيدلية.

-مضغ العلكة الخالية من السكر.

-استخدام معاجين الأسنان ومضغ النعناع.

- تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط يوميًا والحصول على فحص أسنان مرتين في السنة، حيث أن العناية الجيدة بالفم يمكن أن تساعد في منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة، والتي يمكن أن تنجم عن جفاف الفم.

-إذا كان جفاف فمك ناتجًا عن مرضاً، فقد تحتاج إلى علاج لمرضك المسبب لجفاف الفم.



جفاف الفم

علاج جفاف الفم



من المحتمل أن يقوم طبيبك بمراجعة أي أدوية تتناولها لمعرفة ما إذا كان أي منها قد يسبب جفاف فمك.

-قد يصف طبيبك أيضًا بدائل اللعاب أو الأدوية لزيادة إنتاج اللعاب في فمك.

قد تكون العلاجات لإصلاح أو تجديد الغدد اللعابية متاحة في المستقبل لعلاج جفاف الفم، لكن مراجعة بحثية أجريت عام 2016 أشارت إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتطوير.



علاج جفاف الفم

اسباب جفاف الفم



أشياء كثيرة يمكن أن تسبب جفاف الفم، مثل مرض السكري، حيث يمكن أن يؤثر أيضًا على إنتاج اللعاب وتؤدي إلى جفاف الفم، وبعض الأسباب الأخرى للفم الجاف تشمل:

-القلق والضغط العصبى.

-تدخين التبغ.

-تناول المهدئات.

-التنفس من خلال فمك.

-تناول بعض الأدوية، بما في ذلك بعض مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب ومثبطات الشهية.

-العلاج الإشعاعي على رأسك أو رقبتك.

-بعض اضطرابات المناعة الذاتية، مثل متلازمة سجوجرن.

-التسمم.

-الشيخوخة.

تحدث مع طبيبك قبل إيقاف أي أدوية قد تسبب جفاف الفم.