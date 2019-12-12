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عرض لحوم فاسدة ضبطت داخل مجزر بكرداسة على لجنة طبية لفحصها

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:02 ص
عرض لحوم فاسدة ضبطت داخل مجزر بكرداسة على لجنة طبية لفحصها دواجن غير صالحة للاستهلاك - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بعرض منتجات لحوم بيضاء ضبطت داخل مجزر لذبح الدواجن على لجنة طبية لفحصها، بعدما تبين من التحريات الأولية عدم صلاحياتها للاستهلاك الآدمى، وطلبت تقرير وافً عن حالتها.

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مجزر لذبح الدواجن، لحيازته 3 طن من أجزاء الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكرداسة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة، لحيازته 3 أطنان من السلع الغذائية "دواجن وأجزائها" من المرتجعات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء تجارية خاصة بكبرى المجازر خلافاً للحقيقة، لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.


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