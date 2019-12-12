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عدم حصول الممرضات على قدر كافٍ من النوم يعيق رعايتهن للمرضى.. دراسة توضح

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:00 م
عدم حصول الممرضات على قدر كافٍ من النوم يعيق رعايتهن للمرضى.. دراسة توضح ممرضة
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في كلية التمريض بجامعة نيويورك، أن الممرضات ينمن لمدة ساعة ونصف تقريبًا قبل أيام العمل مقارنةً بأيام العطلة، مما يضر برعاية المرضى وسلامتهم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قالت الدكتورة "إيمي ويتكوسكي ستيمفيل" أستاذة مساعدة في جامعة نيويورك، "إن الممرضات ينمن ، في المتوسط ​​، أقل من المدة الموصى بها قبل العمل ، مما قد يكون له تأثير على صحتهن وأدائهم في الوظيفة".

وأشار الباحثون أن الممرضات يعملن في شيفتات متقلبة وخاصة في المستشفيات حيث تعمل الممرضات خارج اليوم التقليدي من 5 إلى 9 ساعات من أجل البقاء بجانب السرير على مدار الساعة.

وتظهر الأبحاث أن العمل بنظام النوبة يؤثر سلبًا على الإيقاعات اليومية ويمكن أن يضعف أداء العمال.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحولات لمدة 12 ساعة شائعة وغالبًا ما تؤدي إلى وقت إضافي غير متوقع لإنهاء مهام رعاية المرضى أو التخطيط.

 


التمريض

نوم التمريض

الشيفتات الليلية

الممرضات

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