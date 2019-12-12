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الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:59 م
خالد صلاح
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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز أعلى مستوى فى عامين

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:21 م
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز أعلى مستوى فى عامين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة ليتجاوز أعلى مستوى فى عامين الأسبوع الماضي، لكن ذلك لا يشير على الأرجح إلى زيادة فى تسريح الموظفين إذ أن بيانات الطلبات تميل للتقلب فى الفترة التى تعقب عطلة عيد الشكر.

 

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار 49 ألف طلب إلى مستوى مُعدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 252 ألفا للأسبوع المنتهى فى السابع من ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر2017. والزيادة هى الأكبر منذ أغسطس2017.

 

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الطلبات إلى 213 ألفا فى أحدث أسبوع.

 

وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة فى أربعة أسابيع، الذى يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 6250 إلى 224 ألفا الأسبوع الماضي.


دونالد ترامب

أمريكا

البطالة

إعانة البطالة

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