طقس الخليج .. توقعات بسقوط أمطار والكويت 22 درجة مئوية

وكالات

توقعات بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم الانحاء

السعودية 24 درجة مئوية

توقعات بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية. كذلك على مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

الكويت 22 درجة مئوية

نهارًا تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

ليلًا غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 18 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الامارات 25 درجة مئوية

يتوقع أن تتأثر دولة الامارات بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من يوم السبت، حيث تهطل زخات الأمطار الرعدية في العديد من المناطق الداخلية والساحلية و تكون غزيرة أحيانا.

ويعود سبب حالة الاستقرار الجوي الى تحرك كميات من الرطوبة من بحر العرب شمالا نحو سلطنة عُمان و الامارات بالتزامن مع اندفاع كتلة هوائية باردة قادمة من العراق و شمال الخليج العربي ما سيعمل على عدم استقرار المنطقة و تشكل الغيوم الرعدية الماطرة.