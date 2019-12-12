ضبط 5 طن ملح غير صالح للإستهلاك داخل مطحن بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط ادارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، باشراف العميد محمد عتمان ، من ضبط 5طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك داخل مطحن ملح بدون ترخيص بزفتي.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد محمد عتمان ، مدير ادارة مباحث التموين بضبط "تامر.ا.ا" لادارته مطحن ملح بدون ترخيص خلف منطقة الاسعاف دائرة قسم زفتي، وقيامه بجلب كميات كبيرة من الملح المتحجر غير صالح للاستهلاك، واعاده تدويره وتعبئته فى عبوات عليها علامه تجارية مقلدة لإحدى شركات الملح لتحقيق أرباحا طائلة، وعثر دخل المطحن على 5طن ملح طعام متحجر غير صالح للاستهلاك، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.