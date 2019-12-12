صور.. غرق شوارع المحلة بمياه الأمطار والدفع بسيارات الكسح لشفطها

الغربية عادل ضرة

غرقت شوارع مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمياه الأمطار عقب موجة الطقس السيئ، التى تعرضت لها المحافظة صباح اليوم الخميس، من هطول أمطار رعدية غزيرة، وامتلأت الشوارع الرئيسية والفرعية بالمياه وغطت المياه الأرصفة وتسببت المياه فى إعاقة حركة المرور على الطرق.

فى الوقت الذى دفع فيه حى ثان المحلة ومجلس مدينة المحلة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بسيارات الكسح لشفط المياه المتراكمة وتسليك البلاعات لتصريف المياه

وتعرضت محافظة الغربية إلى موجه طقس سيء وسقوط أمطار رعدية وبرق مصحوبة برياح شديدة.

وتسببت مياه الأمطار إلى غرق الشوارع والطرق الرئيسية والقرى بالمياه، وغطت مياه الأمطار الطرق السريعة والفرعية، وتجمعت أسفل الكبارى وانفاق الشون والكوبرى السفلى ونفق كفر الزيات وانفاق ستوته والخادم ونفق ميت حبيش بطنطا، وأصيبت حركة المرور بالشلل بسبب صعوبة القيادة على الطرق الرئيسية والفرعية.



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