سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. غرق شوارع المحلة بمياه الأمطار والدفع بسيارات الكسح لشفطها

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:32 م
صور.. غرق شوارع المحلة بمياه الأمطار والدفع بسيارات الكسح لشفطها غرق شوارع المحلة
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غرقت شوارع مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمياه الأمطار عقب موجة الطقس السيئ، التى تعرضت لها المحافظة صباح اليوم الخميس، من هطول أمطار رعدية غزيرة، وامتلأت الشوارع الرئيسية والفرعية بالمياه وغطت المياه الأرصفة وتسببت المياه فى إعاقة حركة المرور على الطرق.

فى الوقت الذى دفع فيه حى ثان المحلة ومجلس مدينة المحلة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بسيارات الكسح لشفط المياه المتراكمة وتسليك البلاعات لتصريف المياه

وتعرضت محافظة الغربية إلى موجه طقس سيء وسقوط أمطار رعدية وبرق مصحوبة برياح شديدة.

وتسببت مياه الأمطار إلى غرق الشوارع والطرق الرئيسية والقرى بالمياه، وغطت مياه الأمطار الطرق السريعة والفرعية، وتجمعت أسفل الكبارى وانفاق الشون والكوبرى السفلى ونفق كفر الزيات وانفاق ستوته والخادم ونفق ميت حبيش بطنطا، وأصيبت حركة المرور بالشلل بسبب صعوبة القيادة على الطرق الرئيسية والفرعية.

المحله (1)
المحله (1)

 

المحله (2)
المحله (2)

 

المحله (3)
المحله (3)

 

المحله (4)
المحله (4)

 

المحله (5)
المحله (5)

 

المحله (6)
المحله (6)

 

المحله (7)
المحله (7)

 

المحله (8)
المحله (8)

 


محافظه الغربيه

امطار غزيرة

المحله

موجه الطقس السيئ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة