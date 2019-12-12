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صور.. شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:49 م
صور.. شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع إزالة تجمعات مياه الأمطار
مطروح – حسن مشالي

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تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في إزالة تجمعات مياه الأمطار، من الشوارع الرئيسية والمناطق المختلفة بأطراف المدينة وعلى الكورنيش، خلال فترة المساء، بعد أن انتهت من إزالة المياه من الشوارع الرئيسية بوسط مدينة مرسى مطروح خلال فترة النهار.

ويشرف على أعمال فرق الطوارئ الدكتور إبراهيم خالد رئيس الشركة، وقيادات القطاعات المعنية بالشركة،، لإنهاء تراكم مياه الأمطار التي تساقطت، فجر الخميس، وذلك لتيسير حركة المواطنين والسيارات في جميع المناطق.

وقال محمد خضر مدير إدارة الإعلام بشركة مياه مطروح، أن  فرق عمل الطوارئ وإدارة الأزمات بالشركة، تعمل حالياً على إزالة جميع تراكمات المياه بمناطق باب البحر والفيروز ومنطقة كوبري روميل والشلال والكورنيش الغربي للمدينة بالإضافة إلى بعض الشوارع الفرعية بمنطقة علم الروم مثل شارع الملح وشارع عمر دارة وغيرها من الشوارع.

وأضاف "خضر " أن رجال شركة المياه والصرف الصحي، يعملون وقت وبعد سقوط الأمطار لإزالة تجمعات المياه، من الشوارع والمناطق الرئيسية أولا بأول، ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع لعدم إعاقة حركة المواطنين والسيارات، من خلال 19 سيارة كسح و 6 سيارات مجهزة بمعدات خاصة، و 12 مضخة مياه بسعة 4 و 6 بوصة، بالإضافة إلى سيارات ومعدات مجلس المدينة.

وكانت محافظة مطروح، قد شهدت فجر الخميس، سقوطاً للأمطار الرعدية، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالي، بشكل متقطع، وتسببت الأمطار، على مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، في تجمع مياه الأمطار في بعض الشوارع والمناطق، ونجحت أجهزة المحافظة في إزالتها من خلال السيارات ومضخات المياه.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

 

شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار (2)

 

شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار (4)
 

شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار (5)
 

 


محافظة مطروح

الساحل الشمالي

سقوط امطار

حالة الطقس

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