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صور.. سقوط شجرة داخل الحرم الجامعى بجامعة القاهرة بسبب الأحوال الجوية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:00 م
صور.. سقوط شجرة داخل الحرم الجامعى بجامعة القاهرة بسبب الأحوال الجوية سقوط شجره فى جامعه القاهره
كتب محمد صبحى

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شهدت جامعة القاهرة اليوم الخميس ، سقوط شجرة داخل محيط الحرم الجامعى على سيارة ملاكى وأسفرت عن تدمير بالسيارة دون وقوع إصابات بشرية.
 
وعلى جانب آخر، شهدت العملية  الدراسية فى جامعة القاهرة البوم الخميس انتظام كامل داخل الكليات عقب انتهاء الأمطار مع انتظام سير المحاضرات الدراسية بمدرجات الكليات.
 
وكانت أغلب أنحاء الجمهورية شهدت  أمطار غزيرة ورعدية  امتدت للقاهرة والجيزة ، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
 
وفى سياق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يومى الأحد والإثنين 15 و 16 ديسمبر الجارى،  حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة .
 
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى بيان لها، أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحرى ومناطق من شمال الصعيد يوم الأحد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد ومناطق من الوجه البحرى حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس .
 
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