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صور.. سقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة بمطروح والساحل الشمالى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:05 ص
صور.. سقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة بمطروح والساحل الشمالى سقوط أمطار على مطروح
مطروح – حسن مشالى

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تشهد محافظة مطروح حاليا سقوطًا للأمطار الخفيفة والمتوسطة، بشكل متقطع، مصحوبة بأصوات الرعد والرياح الغربية، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالى.

وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، خلال ساعات الفجر الأولى، سقوطًا للأمطار المتوسطة بشكل متقطع، في الوقت الذي لم تشهد فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار.

على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

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محافظة مطروح

الساحل الشمالي

سقوط امطار

حالة الطقس

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الارصاد الجويه

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