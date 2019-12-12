سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. البدء فى أعمال صيانة الأرضيات الرخامية لبرج قلعة قايتباى بالإسكندرية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:12 م
صور .. البدء فى أعمال صيانة الأرضيات الرخامية لبرج قلعة قايتباى بالإسكندرية صيانة الأبواب بقلعة قايتباى بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي ، البدء فى أعمال صيانة الأرضيات الرخامية بالبرج الرئيسي بقلعة قايتباى ، ضمن أعمال الصيانات التي تتم بقلعة قايتباي لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق.

وأشار محمد متولى ، فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن خطة لعمل الصيانات الضرورية بالقلعة ومنها صيانة للابواب الخشبية والحليات النحاسية للابواب وإزالة الكتابات التي على الجدران ودهان السياج الخشبي للحدائق القلعة وصيانة اللوحات الإرشادية بالقلعة وذلك في ظل الاهتمام وزارة الآثار وقطع الآثار الإسلامية والقبطية بقلعة قايتباي كأحد أهم المواقع الأثرية بمحافظات الوجه البحرى.

وأكد محمد متولي ، على استمرار أعمال الصيانة بقلعة قايتباي بعد مواعيد العمل الرسمية حرصا على عدم تعطل مسار الزيارة خاصة عند صيانة الأبواب الخشبية الداخلية للبرج الرئيسي والباب الخارجي للقلعة والأرضيات الرخامية ، موضحا أن أعمال الترميم تتم تحت إشراف الادارة ، متقدما الشكر الى عبد الحي شحاته مدير عام ترميم متاحف وآثار  الإسكندرية مطروح والساحل الشمالي وسامية عطية مدير عام الترميم الدقيق الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية و أحمد خميس مدير الترميم للآثار الإسلامية والقبطية بالاسكندرية وجميع  أخصائي الترميم الدقيق للجهد المبذول في سبيل إظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق واستمرارهم بعد مواعيد العمل الرسمية.

ومن الجدير بالذكر، أن قلعة قايتباي  أنشئت بين عامي" 882- 884 ه / 1477 – 1479 م"، وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط ؛ أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي ما بين عامي "882- 884 ه / 1477 – 1479 م " مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائياً في سنة "702 هـ / 1303 م" في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية ، إضافة إلى السور الخارجي ، والسور الداخلي ، وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م.

اعمال الصيانة
اعمال الصيانة
الباب الرئيسى_1
الباب الرئيسى
صيانة الابواب_2
صيانة الابواب
صيانة الارضيات
صيانة الارضيات
مدير اثار الاسكندرية
مدير اثار الاسكندرية

 

 

 
 
 

الاسكندرية

قلعة قايتباى

القلعة

اثار الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة