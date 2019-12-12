صفحة المتحدث باسم الرئاسة تنشر صور مأدبة عشاء الرئيس للمشاركين فى منتدى أسوان

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صورا لإقامة الرئيس السيسي مأدبة عشاء رسمية تكريماً لرؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة فى النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
صفحة المتحدث باسم الرئاسة تنشر صور مأدبة عشاء الرئيس للمشاركين فى منتدى أسوانالخميس، 12 ديسمبر 2019 12:59 ص
مأدبة عشاء رسمية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
كيف يساهم منتدى أسوان فى تحقيق فرص التقارب بين الشباب المصرى والأفريقى؟الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:00 ص
شكري يلتقى وزير خارجية كندا على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنميةالأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:46 م
إشادة واسعة بمنتدى أسوان للسلام والتنمية.. حماة الوطن: يصنع فارقًا ملموسًا فى حياة الشعوب.. رئيس اتصالات البرلمان: تتويج لجهود السيسى على مستوى إفريقيا.. وخبير: يربط قضايا الأمن بالتنمية فى القارةالأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:22 م
إكسترا نيوز: قضايا مهمة ناقشها منتدى أسوان أبرزها التصحر والإرهابالأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:28 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة