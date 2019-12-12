صحة شمال سيناء تنفى شائعة وفاة 4 أشخاص بأمراض وأوبئة

شمال سيناء - محمد حسين

نفت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان رسمى لها مساء الأربعاء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، عن وفاة 4 أشخاص بمركز ومدينة الشيخ زويد نتيجة أمراض معدية أو أوبئة .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، أن جميع حالات الوفاة خلال اليوم وأمس ما بين حالة وفاة طبيعية بالمنزل، وحالة وفاة أخرى نتيجة جفاف شديد والتهاب رئوي لطفل، وأخرى نتيجة أزمة قلبية وأخيرًا وفاة نتيجة انفجار جسم غريب، مُشددًة على حرصه مديرية الصحة الشديد على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع شوكة، أن جميع التقارير الوقائية الرقابية التابعة للمديرية، لم ترصد أى حالات وفاة نتيجة مرض معدى فيروسى خلال تلك الفترة ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات أو أعراض .

وناشدت مديرية الصحة بشمال سيناء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالمديرية، وفى حالة وجود أى استفسار يرجى التواصل على أرقام مديرية الصحة.