شاهد.. هاكرز يخترق كاميرا حجرة نوم طفلة 8 سنوات بأمريكا ويعرض عليها الصداقة

كتب محمد جمال

بعد أن قامت عائلتها بشراء كاميرات مراقبة الكترونية ونشرها فى جميع أنحاء المنزل قام هاكرز باختراق كاميرا غرفة النوم الخاصة بطفلتهم البالغة من العمر 8 سنوات وبدأ يتحدث معاه ويعرض عليها الصداقة فصرخت الطفلة وبدأت تنادى على أمها لتعرف من أين يأتى ذلك الصوت.

وقالت والدتها حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست إنهم قاموا بتثبيت الجهاز لمراقبة بناتهم وبعد بضعة أيام ، قالت العائلة إن شخصًا غريبًا تمكن من الوصول إلى الجهاز وكان يتحدث إلى الفتاة الصغيرة فى حجرتها.



الطفلة أثناء حديث الهاكرز معها

وقال المخترق للطفلة أنا سانتا كلوز ألا تريد أن تكون أفضل صديق لي؟" كما قام المخترق بتشغيل موسيقى للفتاة وأمرها بتكسير محتويات غرفتها لترد الفتاة أنا لا أعرف من أنت وافعل ما تريد.

وأكدت الأم أنه من المؤكد أن المخترق قام بمشاهدة بناتها وهم يقوموا بتغيير ملابسهم وهذا أمر سيئ.





وقال رئيس الشركة المصنعة لكاميرات المراقبة لشبكة إن بي سي نيوز أنه "بينما لا نزال نحقق في هذه المشكلة ونتخذ الخطوات المناسبة لحماية أجهزتنا استنادًا إلى تحقيقنا ، فإننا قادرون على تأكيد أن هذا الحادث لا يرتبط بأي حال بانتهاك أو حل وسط الأمان."