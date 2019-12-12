شاهد .. "الداخلية" تنظم قافلة طبيبة وتوزع مساعدات على أسر السجناء

وتم توقيع الكشف الطبى على الأسر بمقر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.. وأعرب المواطنين عن سعادتهم بهذه المبادرة من وزارة الداخلية.

وعلى جانب اخر، وزع قطاع الأمن الإجتماعى ممثلاً فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة العديد من المساعدات العينية ل (345) حالة من أُسر المسجونين والمفرج عنهم وذوى الإعاقة من تلك الأسر

جاء ذلك إستمراراً لتنفيذ مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين..إنطلاقاً من الدور المجتمعى لمختلف قطاعات وزارة الداخلية الهادف إلى إستمرار تنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.. وحرصاً من الوزارة على تقديم الدعم المُستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون تفعيلاً لمبادئ حقوق الإنسان.