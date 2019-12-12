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شاهد .. "الداخلية" تنظم قافلة طبيبة وتوزع مساعدات على أسر السجناء

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:07 م
شاهد .. "الداخلية" تنظم قافلة طبيبة وتوزع مساعدات على أسر السجناء خدمات طبية للمساجين- ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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 نظمت وزارة الداخلية مُمثلة فى قطاع الأمن الإجتماعى ( إدارة شرطة الرعاية اللاحقة) بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، قافلة طبية للكشف على أسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وتم توقيع الكشف الطبى على الأسر بمقر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.. وأعرب المواطنين عن سعادتهم بهذه المبادرة من وزارة الداخلية.

وعلى جانب اخر، وزع قطاع الأمن الإجتماعى ممثلاً فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة العديد من المساعدات العينية ل (345) حالة من أُسر المسجونين والمفرج عنهم وذوى الإعاقة من تلك الأسر

جاء ذلك إستمراراً لتنفيذ مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين..إنطلاقاً من الدور المجتمعى لمختلف قطاعات وزارة الداخلية الهادف إلى إستمرار تنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.. وحرصاً من الوزارة على تقديم الدعم المُستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون تفعيلاً لمبادئ حقوق الإنسان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


توزيع مساعدات

قوافل طبية

الداخلية

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