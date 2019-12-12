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س و ج.. ما هى أسباب فرط الشهية عند الأطفال وطرق العلاج

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:00 ص
س و ج.. ما هى أسباب فرط الشهية عند الأطفال وطرق العلاج
فاطمة ياسر

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يتعرض بعض الأطفال للشعور بفرط الشهية، وهذا الأمر له العديد من الأسباب وطرق العلاج، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقًا لموقع "WEBMED".

 

ماذا يعنى فرط الشهية عند الطفل؟

في حالة أن الطفل يقوم بتناول الكثير من الأطعمة دون وجود سبب، فهذا يعد دليلاً على وجود مشكلة ما صحية يعانى منها الطفل، ولذا يجب البحث حول الموضوع.

ما هى أسباب فرط الشهية عند الأطفال؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية لإصابة الأطفال بالجوع الدائم وفرط الشهية لديها ومنها:

-بعض الأطفال يقمون بتناول الطعام أمام التلفاز أو أثناء النزه، فيكون خلال هذا الأمر المخ مشغول بالنشاط الذي يقوم به الطفل، وهذا يتسبب في عدم إرسال المخ رسالة للمعدة لشعورها بالشبع.

-عدم تقديم الطعام الغني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، أي الذي يحتوي علي البروتين والخضروات والفواكه، فهذا الأمر يتسبب في نقص العناصر الغذائية للطفل.

-عدم الاهتمام بالتنوع وتقديم الاطعمة التي يفضلها الطفل، ففي هذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل له، ويجب الإكثار من تناول الأطعمة التي يفضلها الطفل.

فرط الشهية عند الاطفال
فرط الشهية عند الاطفال

-عدم تحديد مواعيد للطعام تكون ثابتة هذا الأمر يتسبب في زيادة عدد مرات تناول الأطعمة، ولذا يجب تحديد مواعيد الطعام.

 -كما أن زيادة شعور الطفل بالملل والتوتر من تناول الأطعمة يتسبب في كثرة تناول الطعام، فتقوم الغدة الكظرية بتحرير هرمون الكورتيزول الذي يتسبب في زيادة الشهية لتناول الطعام.

-كما أن إصابة الطفل بالديدان المعوية، أي الدودة الشريطية تعد من أبرز الأسباب المؤدية لكثرة تناول الطعام.

-قد يكون هذا الأمر علامة علي وجود مشكلة صحية يعاني منها الطفل، كمرض السكر أو الغدة الدرقية.

 

ما هو علاج فرط الشهية عند الأطفال؟

علي الأم الاهتمام بتحديد مواعيد محددة للطفل عند تناول للطعام، مع ضرورة تناول الأطعمة الصحية، وأيضًا القيام بإجراء بعض التحاليل الطبية التي تكشف حقيقة الإصابة  بمرض السكر أو مشاكل في الغدة الدرقية أو الديدان.

 


فرط الشهية عند الاطفال

الاطفال وفرط الشهير

اسباب فرط الشهية عند الاطفال

علاج فرط الشهير عند الاطفال

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