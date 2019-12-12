س و ج.. كل ما تريد معرفته عن "كيهك" شهر التسابيح القبطى

بدأ أمس الأول الثلاثاء أول أيام شهر كيهك القبطى وهو أحد الشهور المقدسة لدى الأقباط، والذى يعرف باسم الشهر المريمي وشهر التسابيح.

ما هو شهر كيهك القبطى؟

شهر كيهك هو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة الكنيسة اتخذت من التقويم القبطى، الذى يبدأ أوّل أيامه فى 11 سبتمبر من كل عام، ليكون الوسيلة التى تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

ما سر تقديس الأقباط لهذا الشهر؟

هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح،وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد، يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

كيف تحتفل الكنيسة بشهر كيهك؟

الكنيسة القبطية خصصت شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

ما مسميات شهر كيهك؟

سمى شهر كيهك، بشهر التسبيح أو الشهر المريمى أو سبعة وأربعة، وتسمية "سبعة وأربعة" لها علاقة بتلاوة الـ"7 ثيؤطوكيات"، والـ"4 هوسات"، الخاصة بالتسبحة، لذلك اصطلح الناس على تسميتها بهذا الاسم.

متى تقام صلوات تسبحة شهر كيهك؟

صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم سبت، من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح الأحد، بانتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التى تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التى تشترك جميعها فى نفس الترتيب.