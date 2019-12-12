سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سكاى نيوز: نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة بالجزائر بلغت 7.92 %

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:34 م
سكاى نيوز: نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة بالجزائر بلغت 7.92 % الهيئة العليا للانتخابات فى الجزائر
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت شبكة سكاى نيوز، فى نبأ عاجل عبر شريطها الإخبارى اليوم الخميس، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية خلال فترة الصباح بلغت 7.92 %.

 

كانت الهيئة المشرفة على انتخابات الرئاسة الجزائرية، عقدت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل انطلاق الاستحقاق الرئاسى.

 

وكشف رئيس الهيئة المشرفة على انتخابات الرئاسة الجزائرية، عن ارتفاع عدد المشاركين فى الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى منذ انطلاق العملية الانتخابية فى تمام الساعة 8 صباحا.

 

وأشار إلى التوافد الشعبى الكبير على المراكز والمكاتب الانتخابية التى قدرت بنحو 66 ألف مركز، و427 ألف مكتب تصويت، متابعا: "وطوابير كبيرة للمواطنين ونسبة الاقبال مرتفعة جدا.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بالجزائر اليوم الخميس، لإجراء انتخابات رئاسية مؤجلة تعارضها حركة احتجاج جماهيرية تريد إرجاء التصويت إلى أن تتنحى النخبة الحاكمة بأكملها.

 
 

 


الجزائر

انتخابات الجزائر

الجزائر تنتخب

اخبار الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجزائر تنتخب سابع رئيس لها وسط تأمينات مشددة لمواجهة المحتجين.. وبوتفليقة ينيب شقيقه للتصويت.. وعبد القادر صالح يدعو الجزائريين بتحمل مسئوليتهم.. وسلطة الانتخابات الجزائرية: إقبال كبير فى الساعات الأولى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:23 م

فيديو.. ناصر بوتفليقة يدلى بصوته فى انتخابات الجزائر بعد اختفاء لسنوات

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:45 م

وزير خارجية الجزائر يدين الاعتداءات على الناخبين الجزائريين بالخارج

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:32 م

مرشح رئاسى عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات الجزائر: سنحتفل غدا بانتصار الديمقراطية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة