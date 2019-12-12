سكاى نيوز: نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة بالجزائر بلغت 7.92 %

أفادت شبكة سكاى نيوز، فى نبأ عاجل عبر شريطها الإخبارى اليوم الخميس، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية خلال فترة الصباح بلغت 7.92 %.

كانت الهيئة المشرفة على انتخابات الرئاسة الجزائرية، عقدت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل انطلاق الاستحقاق الرئاسى.

وكشف رئيس الهيئة المشرفة على انتخابات الرئاسة الجزائرية، عن ارتفاع عدد المشاركين فى الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى منذ انطلاق العملية الانتخابية فى تمام الساعة 8 صباحا.

وأشار إلى التوافد الشعبى الكبير على المراكز والمكاتب الانتخابية التى قدرت بنحو 66 ألف مركز، و427 ألف مكتب تصويت، متابعا: "وطوابير كبيرة للمواطنين ونسبة الاقبال مرتفعة جدا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بالجزائر اليوم الخميس، لإجراء انتخابات رئاسية مؤجلة تعارضها حركة احتجاج جماهيرية تريد إرجاء التصويت إلى أن تتنحى النخبة الحاكمة بأكملها.