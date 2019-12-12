سقوط 3 أعمدة إنارة ونخلة وشجرة بطرق فى الجيزة بسبب الطقس.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تسبب سوء الأحوال الجوية فى سقوط 3 أعمدة إنارة بطريق نكلا المناشى بالجيزة، وعلى الفور توجه فنى الإنارة بالوحدة وتم فصل الكهرباء عنهم وتيسير الطريق العام وتم رفعهم من مسار الطريق.

كما شهد طريق برقاش بالجيزة، سقوط نخلة نتيجه للرياح والأمطار ببرقاش، وأعادت اجهزة مدينة منشأة القناطر برئاسة اللواء حسين لبيب، فتح الطريق بعد رفع النخلة.

وشهد طريق القشلانة بمركز منشأة القناطر سقوط شجرة نتيجة العاصفة، وتم رفها وفتح الطريق.

وشهدت عدة محافظات، اليوم، سوء في الأحوال الجوية وسقوط امطار غزيرة، مع انخفاض فى درجات الحرارة.