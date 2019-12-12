سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سبوتنيك: 38 مقاتلة يونانية تراقب طائرات حربية تركية فوق بحر إيجة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:37 م
سبوتنيك: 38 مقاتلة يونانية تراقب طائرات حربية تركية فوق بحر إيجة مقاتلة يونانية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت تقارير صحفية إن ما يقرب من 38 مقاتلة يونانية فاجأت الطائرات التركية الحربية بطلعة جوية مفاجئة لتراقب تحركات مجموعة كبيرة من المقاتلات التركية فوق بحر إيجة حسبما ذكرموقع "باتراتورا" اليونانى.

 

ونقلت شبكة سبوتنيك الروسية عن الموقع اليونانى عن مصدر فى القوات الجوية اليونانية، قوله إن المقاتلات التركية، فوجئت عندما رأت هذا القدر من الطائرات اليونانية، وقال الموقع إن القوات الجوية اليونانية رصدت تحركات كبيرة لطائرات تركية، تتكون 18 مقاتلة "إف-16" وقاذفتان من طراز "ترمينيتور إف-4إي"

 

وأوضح الموقع أن 38 مقاتلة يونانية من نوع "إف -16" انطلقت من قواعد "نيا أنخيالو" شرقى اليونان، وقاعدة "سودا" شمال غربى جزيرة كريت، و"ميراج-2000-5" انطلقت من قاعدة "تاناغرا" جنوب شرقى اليونان.

 

ونفذت المقاتلات اليونانية عملية عسكرية كان هدفها مراقبة التحركات التركية فوق بحر إيجة، وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت فى وقت سابق، ما أطلقت عليه تفاصيل "الصفقة السرية"، التى دفعت ليبيا للموافقة على مذكرة التفاهم التركية، التى تحدد مناطق الصلاحية البحرية فى شرق البحر المتوسط.

 

نشرت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية تقريرا نقلت فيه عن مصادر دبلوماسية يونانية، ما أطلق عليه "تفاصيل ابتزاز تركيا ليبيا لإقناع حكومتها بالتوقيع على اتفاق يحدد مناطق الحدود البحرية.

 

وقال المصدر الدبلوماسى اليونانى إن تركيا وعدت ليبيا بمدها بصفقات أسلحة عديدة ومتنوعة فى حال موافقتها على مذكرة التفاهم، فى خرق واضح للقانون الدولي.

 

وأوضح المصدر "اليونان لديها المعلومات الكاملة عن شحنات الأسلحة، التى وصلت إلى ميناء ليبيا، وتعرف وقت التسليم والسفينة التى نقلت بها تلك الأسلحة".


تركيا

اليونان

بحر إيجة

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تركيا تنتهك القانون الدولى وترسل اتفاق أردوغان والسراج للأمم المتحدة لإقراره

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:02 م

رئيس وزراء تركيا السابق داود أوغلو يتقدم بطلب لتأسيس حزب سياسى ينافس أردوغان

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:30 م

تصاعد الغضب الدولى ضد اتفاق "أردوغان- السراج".. الاتحاد الأوروبى: انتهاك للقانون الدولى.. برلمان ليبيا: المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة.. المجلس الرئاسى: يجب الحجر على السراج لتعريضه المنطقة للخطر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:00 م

"مستقبل أردوغان السياسى فى خطر".. استطلاع رأى: رئيس تركيا يخسر كثيرا من المؤيدين وشعبيته فى تراجع.. وحزبه يهدد نواب المعارضة برفع الحصانة.. والعدالة والتنمية يفصل برلمانية بسبب انتقادها لظاهرة الانتحار الجماعى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة