سبوتنيك: 38 مقاتلة يونانية تراقب طائرات حربية تركية فوق بحر إيجة

كتب محمد جمال

قالت تقارير صحفية إن ما يقرب من 38 مقاتلة يونانية فاجأت الطائرات التركية الحربية بطلعة جوية مفاجئة لتراقب تحركات مجموعة كبيرة من المقاتلات التركية فوق بحر إيجة حسبما ذكرموقع "باتراتورا" اليونانى.

ونقلت شبكة سبوتنيك الروسية عن الموقع اليونانى عن مصدر فى القوات الجوية اليونانية، قوله إن المقاتلات التركية، فوجئت عندما رأت هذا القدر من الطائرات اليونانية، وقال الموقع إن القوات الجوية اليونانية رصدت تحركات كبيرة لطائرات تركية، تتكون 18 مقاتلة "إف-16" وقاذفتان من طراز "ترمينيتور إف-4إي"

وأوضح الموقع أن 38 مقاتلة يونانية من نوع "إف -16" انطلقت من قواعد "نيا أنخيالو" شرقى اليونان، وقاعدة "سودا" شمال غربى جزيرة كريت، و"ميراج-2000-5" انطلقت من قاعدة "تاناغرا" جنوب شرقى اليونان.

ونفذت المقاتلات اليونانية عملية عسكرية كان هدفها مراقبة التحركات التركية فوق بحر إيجة، وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت فى وقت سابق، ما أطلقت عليه تفاصيل "الصفقة السرية"، التى دفعت ليبيا للموافقة على مذكرة التفاهم التركية، التى تحدد مناطق الصلاحية البحرية فى شرق البحر المتوسط.

نشرت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية تقريرا نقلت فيه عن مصادر دبلوماسية يونانية، ما أطلق عليه "تفاصيل ابتزاز تركيا ليبيا لإقناع حكومتها بالتوقيع على اتفاق يحدد مناطق الحدود البحرية.

وقال المصدر الدبلوماسى اليونانى إن تركيا وعدت ليبيا بمدها بصفقات أسلحة عديدة ومتنوعة فى حال موافقتها على مذكرة التفاهم، فى خرق واضح للقانون الدولي.

وأوضح المصدر "اليونان لديها المعلومات الكاملة عن شحنات الأسلحة، التى وصلت إلى ميناء ليبيا، وتعرف وقت التسليم والسفينة التى نقلت بها تلك الأسلحة".