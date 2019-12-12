سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سانتشيث يقبل تفويضا لتشكيل الحكومة الإسبانية فى ظل برلمان منقسم

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:37 ص
سانتشيث يقبل تفويضا لتشكيل الحكومة الإسبانية فى ظل برلمان منقسم بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسبانى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني يوم الأربعاء، إنه قبل تفويضا من الملك لمحاولة تشكيل حكومة، وسيتواصل مع الأحزاب الأخرى بدءا من الأسبوع المقبل لحشد الدعم في ظل برلمان منقسم بشدة.

وقال الزعيم الاشتراكي للصحفيين "الإسبان ضاق ذرعهم بالغضب والاشتباكات ويريدون أن يؤمنوا بالسياسة مرة أخرى".

ولا يزال من المرجح أن تستغرق العملية عدة أسابيع قبل أن يصوت البرلمان على أي حكومة.

وذكر سانتشيث أنه سيبدأ مساعيه يوم الاثنين بالتواصل مع بابلو كاسادو زعيم الحزب الشعبى المحافظ وحزب المواطنين (ثيودادانوس) الذي ينتمي لتيار يمين الوسط.

ومنذ عام 2015، لم تسفر الانتخابات في إسبانيا سوى عن برلمانات معلقة، الأمر الذي يجبر الحزب الفائز على محاولة الحصول على دعم من أحزاب أخرى لتشكيل حكومة.

 


بيدرو سانتشيث

اسبانيا

الحكومة الاسبانية

زعيم الحزب الشعبى المحافظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة