سانتشيث يقبل تفويضا لتشكيل الحكومة الإسبانية فى ظل برلمان منقسم

قال بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني يوم الأربعاء، إنه قبل تفويضا من الملك لمحاولة تشكيل حكومة، وسيتواصل مع الأحزاب الأخرى بدءا من الأسبوع المقبل لحشد الدعم في ظل برلمان منقسم بشدة.

وقال الزعيم الاشتراكي للصحفيين "الإسبان ضاق ذرعهم بالغضب والاشتباكات ويريدون أن يؤمنوا بالسياسة مرة أخرى".

ولا يزال من المرجح أن تستغرق العملية عدة أسابيع قبل أن يصوت البرلمان على أي حكومة.

وذكر سانتشيث أنه سيبدأ مساعيه يوم الاثنين بالتواصل مع بابلو كاسادو زعيم الحزب الشعبى المحافظ وحزب المواطنين (ثيودادانوس) الذي ينتمي لتيار يمين الوسط.

ومنذ عام 2015، لم تسفر الانتخابات في إسبانيا سوى عن برلمانات معلقة، الأمر الذي يجبر الحزب الفائز على محاولة الحصول على دعم من أحزاب أخرى لتشكيل حكومة.