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وموارد النقابة حتى 2011 صفر..

سامح عاشور: "اقتربنا من جدول لنقابة المحامين يضم المشتغلين فقط"

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:20 م
سامح عاشور: "اقتربنا من جدول لنقابة المحامين يضم المشتغلين فقط" سامح عاشور نقيب المحامين
القليوبية إبراهيم سالم

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قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إننا اقتربنا من جدول للمحامين ليس فيه إلا المحامين المشتغلين، وأن الجهد الأعظم الذى بذل من المحامين عندما تجاوبوا مع قرارات التنقية وضبط الاشتغال وقواعده هو الذى ساعدنا على ما وصلنا إليه، والآن نحصد جهد من العمل والنتائج التى كنا نتطلع إليها.

وأضاف نقيب المحامين خلال كلمته بمشاركته لقاء محامىّ القليوبية بمقر نقابة شمال القليوبية ببنها تحت شعار "المحاماة شبابها قادة وشيوخها حكماء"، أننا كنا نتطلع لزيادة المعاشات والدعم العينى والحماية التشريعية التى تؤكد للمحاماة حقوقها وتحمى واجباتها، وكانت موارد النقابة حتى 2011 تقترب من الصفر، وكانت التجربة وبداية الاختبار الصعب هو المصارحة والمكاشفة، وتم عقد جمعية عمومية فى عام 2013 وكانت أصعب لإقرار ارتفاع الاشتراكات والدمغات.

وتابع عاشور، أن المحامين استجابوا وبالفعل تم بدء المعركة الكبرى فى التنقية ومواجهة من يعترضون على التنقية، مضيفا "أن ما صدمنى هو اعتراض بعض المحامين المشتغلين على التنقية ولا يجوز أن تقوم نقابة المحامين على محامى غير مشتغل، فالمحاماة شركة والجميع يساهم بهما بسهم العمل وسهم الاشتغال، وأن من لا يعمل بالمحاماة لا يسدد السهم".

ومن جانبه، قال إبراهيم سمير عضو مجلس نقابة المحامين بالقليوبية عن الشباب، إن قرار النقابة بتنقية جداول النقابة من المنتسبين للمهنة خارجيا، أتت ثمارها بقوة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن على الرغم من أن الموضوع كان صعبا كان الرد قويا بأنه لن يتم تسليم النقابة لغير المشتغلين، موضحا أن قطاع الشباب يعانى كثيرا فى بداية حياتهم، منها قلة الموارد وارتفاع أسعار الكتب وارتفاع أسعار المعيشة.

وأضاف سمير فى كلمته الممثلة لشباب المحامين بمؤتمر "المحاماة شبابها قادة وشيوخها حكماء"، بضرورة تفعيل اللجان الحوار الحريات والشؤون السياسية والاتصال المباشر مع شباب المحامين، إلى جانب وضع مزيد من الضوابط فى بداية الالتحاق بنقابة المحامين فهى لا تقل أهمية ومكانة عن باقى الهيئات.

وأشار سمير، إلى أن شباب المحامين يريد ممارسة دوره السياسى والوطنى ولابد من توقيع بروتوكول لمشاركة شباب المحامين بالمؤتمرات التى تعقدها الدولة مؤخرا.


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