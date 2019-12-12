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زوج نائبة بحزب أردوغان يربح ملايين الليرات من مناقصات لمساعدة الفقراء

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:00 م
زوج نائبة بحزب أردوغان يربح ملايين الليرات من مناقصات لمساعدة الفقراء اردوغان
كتب أحمد علوى

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استطاع فاتح أردوغان زوج نائبة العدالة والتنمية أصومان أردوغان، والذى كان قد نقل ملكية شركة نكست لفل التى افتتحها رجب طيب أردوغان لبنك زراعات بعد ذلك بسبب عدم سداد مديونياتها، من كسب ملايين الليرات عن طريق الـمناقصات التى كانت فى الأساس قد تم عملها لمساعدة الفقراء، ووقعت هذه الوقائع فى فترة تولى الرئيس التركى رجب طيب اردوغان لمنصب رئيس الوزراء.

 

ووفقا لرئيس التفتيش المتقاعد محمود أسان، فقد تم تنفيذ جميع المناقصات التى فتحتها بلدية أنقرة لمساعدة الفقراء واستحوزت عليها جميعا شركة أورباش للأغذية والتجارة وتخطى مجموع تلك المناقصات بضريبة القيمة المضافة 364 مليون ليرة.

 


تركيا

اردوغان

الفساد فى تركيا

العدالة والتنمية

اخبار العالم

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