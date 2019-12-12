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روسيا تطالب بتسليم متورطين فى هجمات إرهابية مختبئين فى الدول الأوروبية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:56 م
روسيا تطالب بتسليم متورطين فى هجمات إرهابية مختبئين فى الدول الأوروبية دمترى بيسكوف
أ.ش.أ

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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمترى بيسكوف، اليوم الخميس، عن اختباء العديد من المتورطين فى الهجمات الإرهابية التى اُرتكِبَت فى روسيا، فى الدول الأوروبية.

وقال بيسكوف -فى تصريح لوسائل الإعلام نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن روسيا تواصل الضغط على الدول الأوروبية من أجل تسليم هؤلاء الأشخاص.

وأضاف أنها "لحقيقة مرّة أن العديد من المتورطين في الهجمات الإرهابية والقتل خلال الأحداث الدامية في القوقاز ما زالوا مختبئين... كثيرٌ من هؤلاء الأشخاص يقيمون في الدول الأوروبية ويحصلون على تصاريح إقامة أو مواطنة ويتمتعون بحرية الحركة في الشوارع في وضح النهار بين الناس العاديين".

وتابع أن السلطات في هذه الدول تحقق مع العديد منهم استجابة لطلب روسيا بتسليمهم، لافتا إلى أنه لا يمكن الإعلان عن هذه القوائم على الملأ.


دمترى بيسكوف

روسيا

تسليم متورطين

الرئاسه الروسيه

الكرملين

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