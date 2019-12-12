سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رصف شوارع شبرا بالانترلوك ورفع كفاءة إنارة روض الفرج والأميرية والزاوية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:00 ص
رصف شوارع شبرا بالانترلوك ورفع كفاءة إنارة روض الفرج والأميرية والزاوية رصف شوارع شبرا
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ حى شبرا، شمال القاهرة، فى أعمال إحلال وتجديد شبكة الإنارة بالعديد من شوارع الحى، حيث يتم تجديد الكابلات وزراعة الأعمدة وذلك ضمن خطة أحياء المنطقة الشمالية لرفع كفاءة شبكات الإنارة بكافة أحياء المنطقة الشمالية، تحت إشراف الدكتور حسام الدين فوزى - نائب المحافظ القاهرة، واللواء محمد عقل رئيس الحى.
 
وفى السياق تم البدء فى أعمال تركيب بلاط انترلوك بالعديد من شوارع حى شبرا وذلك ضمن خطة الارتقاء بالشوارع من أجل الوصول إلى المظهر الحضاري للشوارع الجانبية والرئيسية على حده.
 
ونفذ كل من حي الزاوية الحمراء وحي الأميرية وحي روض الفرج أعمال صيانة دورية للكشافات وأعمدة الإنارة وتركيب كشافات ليد وذلك ضمن خطة أحياء المنطقة الشمالية لرفع كفاءة شبكة الإنارة على مستوى كافة الأحياء.
 
 
 
 

شبرا

القاهرة

روض الفرج

شبرا مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يحيل مسئولى الإسكان والنظافة فى حلوان للتحقيق خلال جولة ميدانية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:23 ص

نائب محافظ القاهرة يطالب بإنهاء إجراءات تشغيل سوق الزاوية الجديد

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 03:43 م

انتشار القمامة يطيح برئيسى حى المرج وحلوان من منصبهما.. محافظ القاهرة: مهلة 15يوما لتحسين الأوضاع.. على عبد الله: منطقة انتشار القمامة تتبع الخانكة.. وعبد الحميد: النظافة سلوك مواطنين وطورنا 13 منطقة عشوائية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 12:37 ص

فرج عامر : محافظ القاهرة رفض إزالة التعديات على أرض المنطقة الصناعية بحلوان

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 12:04 ص

محافظ القاهرة: تسكين 4113 أسرة من سكان المناطق الخطرة بمساكن حضارية

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 02:01 م

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروعى سور مجرى العيون وسوق المواردي

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 12:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة