رصف شوارع شبرا بالانترلوك ورفع كفاءة إنارة روض الفرج والأميرية والزاوية

كتب سيد الخلفاوى

بدأ حى شبرا، شمال القاهرة ، فى أعمال إحلال وتجديد شبكة الإنارة بالعديد من شوارع الحى، حيث يتم تجديد الكابلات وزراعة الأعمدة وذلك ضمن خطة أحياء المنطقة الشمالية لرفع كفاءة شبكات الإنارة بكافة أحياء المنطقة الشمالية، تحت إشراف الدكتور حسام الدين فوزى - نائب المحافظ القاهرة، واللواء محمد عقل رئيس الحى.

وفى السياق تم البدء فى أعمال تركيب بلاط انترلوك بالعديد من شوارع حى شبرا وذلك ضمن خطة الارتقاء بالشوارع من أجل الوصول إلى المظهر الحضاري للشوارع الجانبية والرئيسية على حده.

ونفذ كل من حي الزاوية الحمراء وحي الأميرية وحي روض الفرج أعمال صيانة دورية للكشافات وأعمدة الإنارة وتركيب كشافات ليد وذلك ضمن خطة أحياء المنطقة الشمالية لرفع كفاءة شبكة الإنارة على مستوى كافة الأحياء.