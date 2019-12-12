رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

اعلن الكنيست الاسرائيلى ، منذ قليل عقب جلسة التصويت حل نفسه ، والدعوة للانتخابات جديدة ستجرى فى شهر مارس المقبل.
وصوت اكثر من 90 عضو لصالح حل الكنيست ، بعد فشل الاحزاب فى تشكيل حكومة .
ووفقًا لقناة 13 الإسرائيلية، فإنه بموجب القانون، فإن الانتخابات ستجرى فى شهر مارس المقبل من عام 2020، مشيرةً إلى أنه سيتم ىي وقت لاحق الاتفاق على موعد محدد تمامًا فى ظل توافق سابق بين الليكود وأزرق - أبيض على أن تتم فى الثانى من مارس.
وستكون هذه الانتخابات هى الثالثة خلال 11 شهرًا في سابقة لم تشهدها إسرائيل من قبل.
وعلى الرغم من أنه تم حل الكنيست بشكل كامل، إلا أنه سيتم خلال الساعات المقبلة التصويت من قبل الهيئة العامة للكنيست على قانون "حل نفسه" ، وتحديد موعد الانتخابات التي قد تكون في الثانى من مارس، وذلك بشكل شكلي وكخطوة إدارية.
ووصلت إسرائيل إلى طريق مسدود للمرة الثانية بعد فشل كل من زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب أزرق - أبيض بيني جانتس في تشكيل حكومة، وسط خلافات بينهما منعت تشكيل حكومة موحدة، وفرض أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا شروط عليهما، حيث كانت مشاركة حزبه مع أى منهما ستعنى تشكيل حكومة ضيقة.
وظهر نتنياهو فى فيديو عبر فيسبوك اتهم فيه حزب أزرق - أبيض وأحزاب أخرى بالإشارة لحزب ليبرمان، بفرض الانتخابات مرة جديدة على إسرائيل، داعيًا إلى حشد الأصوات لصالح الليكود واليمين فى الانتخابات المقبلة لتحقيق فوز كبير ومنع تكرار خيار انتخابات رابعة.
وفي السياق ذاته، أعلن دافيد بيتان أحد قادة حزب الليكود والمقرب من نتنياهو من أنه جمع أصوات داخل الحزب لتقديمها اليوم الخميس أمام مركز الحزب لمنع إجراء انتخابات داخلية تمهيدية. حيث كان نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر اتفقوا على إجرائها في السادس والعشرين من الشهر الجارى.
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