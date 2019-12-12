رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

اعلن الكنيست الاسرائيلى ، منذ قليل عقب جلسة التصويت حل نفسه ، والدعوة للانتخابات جديدة ستجرى فى شهر مارس المقبل.

وصوت اكثر من 90 عضو لصالح حل الكنيست ، بعد فشل الاحزاب فى تشكيل حكومة .

ووفقًا لقناة 13 الإسرائيلية، فإنه بموجب القانون، فإن الانتخابات ستجرى فى شهر مارس المقبل من عام 2020، مشيرةً إلى أنه سيتم ىي وقت لاحق الاتفاق على موعد محدد تمامًا فى ظل توافق سابق بين الليكود وأزرق - أبيض على أن تتم فى الثانى من مارس.

وستكون هذه الانتخابات هى الثالثة خلال 11 شهرًا في سابقة لم تشهدها إسرائيل من قبل.