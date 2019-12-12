رجل يضرب مضيفة وراكب يفتح باب الطوارئ.. أغرب قصص السفر × 2019

كتبت مريم بدر الدين

هناك العديد من قصص السفر والسياحة الغريبة التي حدثت عام 2019، فبين راكب يفتح باب الطوارئ و قيام آخر بضرب مضيفة بـ الطائرة، توجد الكثير من الوقائع الغريبة، والمواقف الطريفة، سواء كانت حدثت أثناء التواجد في المكان المقصود للسياحة، أو في وقت السفر ذهابا أو إيابا إليه.

وذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر"، أول الوقائع هى قيام راكب بفتح باب الطوارئ، وحدث ذلك في شهر يونيو حيث بحث رجل على متن رحلة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية عن الحمام بينما كانت الطائرة على الأرض، وبدل فتح الحمّام، فتح باب الطوارئ، وفعل شريحة مخرج الطوارئ، ما تسبب في إجلاء أربعين راكبا كانوا على متن الطائرة. وتأخرت الرحلة من مانشستر في المملكة المتحدة، إلى إسلام أباد، باكستان 7 ساعات بسبب ذلك.

وثاني الوقائع كانت لسقوط سائح فى بحيرة، خلال زيارته لديزني لاند باريس في سبتمبر، واختفى بعدها لينطلق بحث ضخم عنه، شارك فيه 10 من رجال الشرطة و30 من رجال الإطفاء و80 موظفاً في ديزني لاند وطائرة هليكوبتر وكاميرا حرارية.

وفي صباح اليوم التالي، صادف سائق في بلدة مجاورة رجلاً عارياً يسير على الطريق. وأعاد السائق الرجل إلى ديزني لاند باريس، بعد أن تبين أنه المفقود.

وأغرب الوقائع كانت لقيام رجل بضرب مضيفة في يونيو الماضي، حيث حاول راكب فتح باب الطوارىء، وتدخل طاقم الرحلة لإعادة الرجل إلى مقعده فتشاجر مع راكب آخر، وفي المشاجرة لكم مضيفة طيران في صدرها، وعندما هبطت الطائرة في أوكلاهوما سيتي، قبض على المسافر، بتهمة السكر والاعتداء والضرب والسلوك غير المنضبط.

وفى حالة أخرى قامت فتاة صينية، بإلقاء 6 قطع نقدية داخل محرك الطائرة، في منغوليا في مطار "هوهوت بيتا الدولي" في أبريل، وبعد طردها من الطائرة، أخبرت السلطات بأنها كانت تصلي من أجل رحلة آمنة، وحولت شركة الطيران الركاب إلى طائرة جديدة ما أخرها ساعتين.

وأخرها كان لشاب يقفز من الطابق 11، في يناير، حيث قفز نيد نايديف من شرفة الطابق 11 في السفينة السياحية "سيمفوني أوف ذا رويال كاريبيان" ليسقط من ارتفاع 100 قدم، ووثقت الكاميرات لحظة سقوطه، ومنعته الشركة، بعد ذلك، من السفر على أي من سفنها.