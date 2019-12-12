راجل.. طفل صينى ينتقم لأمه بعد أن صدمتهما سيارة.. فيديو

كتب خالد إبراهيم

أثار طفل صينى اعجاب واستحسان، ملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تصرفه الشجاع والنبيل بالدفاع عن والدته، بعد انتشار الفيديو الذى ظهر به.



جانب من الفيديو

الفيديو الذى انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى الصينية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى العالمية مثل تويتر وفيس بوك، يُظهر أم صينية ونجلها يعبران الطريق من المكان المخصص للمشاة، ولكن احدى السيارات صدمتها، وهى تسير على قدر بسيط من السرعة، ولكنها صدمت الأم وابنها لتُسقطهما.

طفل يدافع عن امه بعد اصطدام سيارة بها في مدينة تشونغتشينغ الصينية pic.twitter.com/ELhBUBwqqC — خالد الحكمي (@bah7kha7) December 11, 2019

يقف الطفل على قدمه ليبدأ فى تعنيف السائق، ويركل السيارة بقدمه، ولكن السائق يبدو وكأنه لم يرهما أمامه، حيث حاول الاطمئنان على الأم، ومساعدتها فى الوقوف مرة أخرى، ليجتمع المارة، ويحاولون مساعدة الأم فى الوقوف.