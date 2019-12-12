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رئيس وزراء تركيا السابق داود أوغلو يتقدم بطلب لتأسيس حزب سياسى ينافس أردوغان

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:30 م
رئيس وزراء تركيا السابق داود أوغلو يتقدم بطلب لتأسيس حزب سياسى ينافس أردوغان داود أوغلو
رويترز

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تقدم رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو، اليوم الخميس بطلب لتأسيس حزب سياسى جديد يمكن أن يتسبب فى تقليص التأييد لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه.

 

وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامى 2014 و2016 قبل أن يختلف مع أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

 

وقال مصدر مقرب من داود أوغلو إن رئيس الوزراء السابق تقدم لوزارة الداخلية اليوم الخميس بطلب لتشكيل حزبه الجديد وإنه سيعلنه رسميا فى مؤتمر صحفى فى أنقرة يوم الجمعة وأضاف المصدر أن الحزب سيكون اسمه حزب المستقبل.

 

وتابع المصدر قائلا "سيُعلن مبادئ حزبه ويقدم معلومات بخصوص الأعضاء المؤسسين. الحزب الجديد سيبث روحا جديدة فى السياسة".

 

وكان داود أوغلو قد أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية فى سبتمبر قائلا إن الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلى فيه وجاءت استقالته بعد شهرين على استقالة النائب السابق لرئيس الوزراء على باباجان من حزب العدالة والتنمية مشيرا إلى وجود "خلافات عميقة".


داود أوغلو

تركيا

أردوغان

حزب المستقبل

حزب العدالة والتنمية

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