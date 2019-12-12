رئيس مدينة مرسى يصدر قرارًا بحظر مرور قطيع الماشية بالشوارع

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدر العميد مهندس، أيهاب فرغلى، رئيس مدينة مرسى علم اليوم الخميس، قراراً حمل رقم 78 لسنة 2019، بمنع تجول الماعز والأغنام بشوارع المدينة، وذلك حفاظاً علي المظهر العام والحضاري بشوارع المدينة.

وأسند القرار الذي أصدره رئيس مدينة مرسي علم علي قانون رقم 43 لسنة 1979بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون 81 لسنه 2016، بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته والتنفيذية وقانون 38 لسنة 1967ولائحته التنفيذية بشأن النظافة العامة.

ويشمل القرار حظر مرور قطيع الحيوانات الأغنام والماعز فى غير الطرق والشوارع، كما يحظر وضع الأغنام والماعز في الممرات والطرق والأزقة والحارات سواء عامة أو خاصة، في حالة المخالفة سيتم تطبيق الإجراءات القانون، وانتهي القرار بمخاطبة جهات الاختصاص بتنفيذ القرار.



