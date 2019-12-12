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رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى: إصلاح المعاشات مكلفا وله عواقب على ميزانية 2021

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:53 م
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى: إصلاح المعاشات مكلفا وله عواقب على ميزانية 2021 مجلس الشيوخ الفرنسى
كتب أحمد علوى

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حذر جيرار لارشير، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، من إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، قائلا: "سيكون مكلفاً للغاية".

وقال جيرار لوتشر لصحيفة لو ماتينيه الفرنسية: "سيظل هذا مكلفا للغاية لأنه "سيتعين علينا زيادة مناسبة لمعدل الأجور والرواتب، خاصة بالنسبة للمهن فى الخدمات العامة"، وذلك حتى يمكن تقديم المعاملة العادلة لهؤلاء الموظفين "بنزاهة".

وأضاف: "لن يكون هذا دون عواقب على ميزانية عام 2021"، مضيفًا: "هذا هو أول إصلاح للمعاشات التقاعدية سيكون مكلف" فى حين أن الإصلاح السابق بقيادة اليمين والوسط، "قد أدى بدلا من ذلك إلى إيجاد أشكال التوازن".

وكان رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب قد أعلن أمس الأربعاء، عن الخطوط العريضة لإصلاح قانون المعاشات التقاعدية، والتى رفعت سن التقاعد إلى 62 عاما ثم يرتفع تدريجيا إلى 64 عاما.

 


فرنسا

مجلس الشيوخ الفرنسى

المعاشات التقاعدية فى فرنسا

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