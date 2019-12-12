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رئيس مجلس السيادة السودانى يشيد بدور قيادة وجيش الإمارات تجاه بلاده

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:00 ص
رئيس مجلس السيادة السودانى يشيد بدور قيادة وجيش الإمارات تجاه بلاده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، بدور الإمارات، قيادة وجيشا، فى اهتمامهما بما يُصلح السودان، ويعزز العلاقات بين البلدين.

 

وأكد البرهان - خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثي، رئيس الأركان بالجيش الإماراتى - أهمية التعاون المشترك بين السودان والإمارات، وبين كل دول الإقليم، للوقوف ضد التهديدات الماثلة أمام الدول، وتعزيز علاقات التعاون العسكري، وتحويلها لعلاقات فاعله، تتبادل فيها التجارب والخبرات ومعارف التدريب المختلفة والتنسيق والمشاركة العسكرية المستدامة والمتواصلة بما يؤطر لأفاق أفضل، معربا عن شكره للقيادة والشعب بالإمارات، لمساندتهم السودان.

 

من جانبه، نقل الرميثى تحيات القيادة الإماراتية، لرئيس مجلس السيادة السوداني، وتأكيدها دعم السودان، وقواته المسلحة، وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة فى مجال التعاون العسكرى فى مختلف المجالات والأنشطة التدريبية بكافة أنواعها، عبر تفعيل البروتوكولات المشتركة، مع دعم كافة الجهود التى من شأنها تطوير إمكانيات الجيشين.


السودان

الإمارات

عبد الفتاح البرهان

أخبار السودان

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