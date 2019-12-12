رئيس مجلس الأمة الكويتى يوضح حقيقة الاعتداء عليه

وكالات

أوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الأربعاء حقيقة الاعتداء عليه في مقبرة الصليبخات الأربعاء.

ونشر الغانم منشور على حسابه في "انستجرام"، أوضح فيه أنه كان قد قدّم العزاء لإحدى الأسر الكويتية، وعند مغادرته التقى بشخص يعرفه ومعه شخصين آخرين. وصافح الغانم الشخص الذي يعرفه وأحد مرافقيه، وعندما حاول مصافحة الشخص الثالث، تفوّه هذا الأخير بكلام نابي، فرد عليه الغانم بقوله "عيب"، وهم بالمغادرة. وتفاجأ الغانم بهذا الشخص يهجم للاعتداء عليه، إلا أن المتواجدين منعوه من ذلك.

وجاء في المنشور: "منعاً للغط والإشاعات، أجد نفسي ملزماً بتوضيح ما حدث في مقبرة الصليبخات اليوم.

إن حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات يمكن اختصاره بأنني وبعد انتهائي من واجب تقديم العزاء بوفيات عدد من الأسر الكويتية الكريمة، توجهت إلى المخرج، وإذا بي أصادف الأخ الكريم عدنان الورع وبجانبه شخصان، فقمت بالسلام على الأخ عدنان وعلى الشخص الثاني، وعندما هممت بمصافحة الشخص الثالث، رفض السلام متفوهاً بكلمة غير لائقة، فما كان مني إلا أن قلت له (عيب عليك احنا في مقبرة) وأعطيته ظهري مغادراً، وإذا به يحاول الاعتداء علي باليد، فما كان من أخي فهد الذي كان برفقتي إلا أن تصدى له ومنعه من الاعتداء علي".

وتابع: "وإنني إذ أبدي استغرابي وانزعاجي مما حدث، فأنني أؤكد أن هذا الحادث، حادث عرضي لا يمت بصلة بأخلاقنا ككويتيين ومسلمين، فأنا أذهب بشكل شبه يومي إلى المقبرة، أعزي الناس والتمس الأجر، ولم نصادف مثل تلك الحوادث الشاذة، فالمقبرة مكان بطبيعته يفرض الوقار والخشوع والهدوء، فمصابات الناس في وفياتهم مناسبة تقتضي الحزن والتعاطف والتضامن".

وشكر الغانم "كل من سأل واتصل بهدف الاطمئنان" و"من اتصل أو كتب مستنكراً ما تعرضت له، حتى من أولئك الذين يختلفون معي"، معتبراً أن "هذا ليس بغريب على الكويتيين، فهذه أخلاقهم التي جبلوا عليهم".

وختم مؤكداً أن "ما فعله الشخص المعنى معي اليوم لا يمثل إلا نفسه (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فعائلته الكريمة عائلة مشهود لها بالأخلاق والمناقبية العالية وشهادتي فيهم مجروحة، وأقول لهم (محشومين أيها الأكابر الأكارم)".