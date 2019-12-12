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رئيس "حقوق الإنسان" بالسعودية: المملكة تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:35 م
رئيس "حقوق الإنسان" بالسعودية: المملكة تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات عواد بن صالح خلال لقاء المسئول الأوروبى
إيمان حنا

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قال رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، إن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

جاء ذلك خلال لقاء العواد مع نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الأوروبي توماس زيدشوفيسكي، في مقر بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وشهد اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والبرلمان الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية، واستعراض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تضمنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان.

ومن جانبه، قال "زيدشوفيسكي": المملكة نموذج للإسلام المعتدل، ويظهر ذلك جلياً من خلال دورها في محاربة التطرف وأهمية مكانتها في العالم الإسلامي.

وأشاد بما تشهده المملكة من تطورات ولا سيما في المجالات الاجتماعية والإنسانية، متطلعاً إلى تعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين الهيئة والبرلمان الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ومحاربة التطرف.
 

 

 


السعودية

حقوق الانسان

المملكة العربية السعودية

العواد

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