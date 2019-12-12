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رئيس التنمية الصناعية يبحث مع أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج فرص الاستثمار

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:14 م
رئيس التنمية الصناعية يبحث مع أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج فرص الاستثمار جانب من الاجتماع
كتب إسلام سعيد

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عقد المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماعا مع السيد جمال سيف الجروان امين عام مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج لبحث الاستثمار الصناعي والتعاون المشترك بين الجانبين لدعم الاستثمارات الإماراتية القائمة وجذب استثمارات جديدة.. وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر الامارات الاول للاستثمار والذي شارك فيه رئيس الهيئة
 
وصرح المهندس مجدى غازى أن الاجتماع تناول عرض الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى شهدتها مصر لدعم بيئة الاستثمار لاسيما العربي والأجنبي.. وكذلك تبسيط الإجراءات أمام المستثمر الصناعي في مجال التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي الصناعية من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي الهيئة.
 
وأضاف أنه تم عرض أهم الأنشطة الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي يحتاجها السوق المصري والتي يستطلعها الجانب الاماراتي لجذب رؤوس الأموال لضخ استثمارات بها.
 
كما أكد غازى على فتح قنوات اتصال دائمة مع المجلس الإماراتي للحل الفورى لأي عقبة أمام أصحاب المشروعات الإماراتية في مصر، مشيرا في هذا السياق أن الإمارات تاتي في مقدمة الدول العربية المستثمرة في مصر، بما يزيد عن الف شركة في مجالات اقتصادية هامة سواء صناعية  أو في القطاع المصرفي والعقاري والاتصالات والسياحة والقطاع المالي  والبنية التحتية والقطاع المصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ، وغيرها من المجالات الاقتصادية الهامة.
 
وأشار إلى إطلاق مصر للبوابة الألكترونية للأراضي الصناعية والفرص الاستثمارية مما يتيح كم هائل من المعلومات للمستثمر الصناعي المصري والعربي والاجنبي.
 
ومن جهته أشاد جمال الجروان بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية وهيئة التنمية الصناعية على وجه الخصوص، لتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في مصر، الذي ينعكس إيجابياً على الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
 
وقال إن الاجتماع تناول استطلاع أهم الفرص والأنشطة الصناعية المتاحة للترويج لها لدى المستثمرين الاماراتيين، مؤكدا أن ما تشهده مصر من مناخ استثمارى مواتي يفتح المجال امام المزيد من الشركات الصناعية الاماراتية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
 
وأكد اتفاق الطرفين على تعميق سبل التواصل والشراكة بين المستثمرين والصناع في البلدين وربطهم بالفرص الواعدة ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للجانبين.
 
على جانب آخر قام الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بتكريم المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة على جهوده في مساندة ودعم الاستثمارات الصناعية الإماراتية القائمة في مصر وتذليل كافة العقبات التى تواجههم وجهود الهيئة في توفير المناخ الاستثمارى الملائم لجذب الاستثمارات العربية والإماراتية لمصر.

التنمية الصناعية

مصر

الامارات

اخبار الاقتصاد

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