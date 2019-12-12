"ديلى ميل " : ولادة قطة برأسين على قيد الحياة فى تايلاند.. صور

كتب هيثم سلامة

استطاعت قطة مولودة برأسين البقاء على قيد الحياة فى تايلاند، فيما وصفت شابابراى البالغة من العمر 52 عاما، حيوانها الأليف بالمحفوظ ، وذكرت صحيفة الديلى ميل ، أن السيدة رفضت التخلى عن القطة حيث تقوم برعايتها.





وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية ، أن صاحبة القطة تدعى شابابراى، وجدت قطتها تكافح من أجل الولادة، حيث ولدت قطتين، لتجد الثالثة برأسين، لتقوم بعد ذلك بنقلها إلى مستشفى بيطري لكى تجرى ولادة قيصرية.

وأضاف التقرير، اضطر المسعفون القيام بإنعاش القلب للقطة ذات الرأسين، لأنها كانت تتنفس بصعوبة وقلبها ورئتيها ضعيفة للغاية، حيث تمكنوا من إبقاءها على قيد الحياة، لتعود بعد ذلك إلى منزل صاحبتها ، مشيرا الى أن صاحبة القطة تستخدم حقنة لإطعام القطة ذات الرأسين لأنها لا تستطيع الرضاعة من أمها، قائلة:"أحب القطط كثيرا .. وأربيها منذ 10 سنوات".

وقالت صاحبة القطة:"لقد حاولت النظر إلى ذلك الأمر بشكل إيجابى، لأن ذلك الامر غير اعتيادى، ويحتاج القط إلى إطعامه عن طريق الحقنة، وسأبذل قصارى جهدى لمساعدتها فى البقاء على قيد الحياة"