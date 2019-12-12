سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"ديلى ميل " : ولادة قطة برأسين على قيد الحياة فى تايلاند.. صور

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:11 م
"ديلى ميل " : ولادة قطة برأسين على قيد الحياة فى تايلاند.. صور قطة برأسين فى تايلاند
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استطاعت قطة مولودة برأسين البقاء على قيد الحياة فى تايلاند، فيما وصفت شابابراى البالغة من العمر 52 عاما، حيوانها الأليف بالمحفوظ ، وذكرت صحيفة الديلى ميل ، أن السيدة رفضت التخلى عن القطة حيث تقوم برعايتها.

ولادة قطة برأسين على قيد الحياة فى تايلاند.. صور (2)
 

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية ، أن صاحبة القطة تدعى شابابراى، وجدت قطتها تكافح من أجل الولادة، حيث ولدت قطتين، لتجد الثالثة برأسين، لتقوم بعد ذلك بنقلها إلى مستشفى بيطري لكى تجرى ولادة قيصرية.

وأضاف التقرير، اضطر المسعفون القيام بإنعاش القلب للقطة ذات الرأسين، لأنها كانت تتنفس بصعوبة وقلبها ورئتيها ضعيفة للغاية، حيث تمكنوا من إبقاءها على قيد الحياة، لتعود بعد ذلك إلى منزل صاحبتها ، مشيرا الى  أن صاحبة القطة تستخدم حقنة لإطعام القطة ذات الرأسين لأنها لا تستطيع الرضاعة من أمها، قائلة:"أحب القطط كثيرا .. وأربيها منذ 10 سنوات".

ولادة قطة برأسين على قيد الحياة فى تايلاند.. صور (4)

وقالت صاحبة القطة:"لقد حاولت النظر إلى ذلك الأمر بشكل إيجابى، لأن ذلك الامر غير اعتيادى، ويحتاج القط إلى إطعامه عن طريق الحقنة، وسأبذل قصارى جهدى لمساعدتها فى البقاء على قيد الحياة"

ولادة قطة برأسين على قيد الحياة فى تايلاند.. صور (1)

 

 

 

 


قطة

قطة برأسين

حيوانات برأسين

تايلاند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قطة بـ 7 أرواح.. "بوسى" تنجو من الموت رغم بقائها 20 دقيقة داخل غسالة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 02:07 م

"الحماية المدنية" بالشرقية تنقذ حياة "قطة" قبل سقوطها من ارتفاع 4 طوابق

الأحد، 08 ديسمبر 2019 02:46 م

أمين الشرطة المصاب خلال نجدة قطة: مهمتنا إنقاذ أى روح حتى لو كلفتنا حياتنا

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:17 م

شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:04 ص

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:32 ص

روحها غالية..عائلة سعودية تدفع 3 آلاف ريال تعويضًا عن قتل "قطة"

السبت، 02 نوفمبر 2019 01:07 م

الزمالك ينهى أزمة قطة ومكى مقابل مليون جنيه.. وجلسة مع فتح الله

الخميس، 31 أكتوبر 2019 08:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة